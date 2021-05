27-05-2021, Redactie M. Nuver - foto 's Sidney Meulema 112Groningen.nl

Brand verwoest woning Jaspisstraat in Vinkhuizen

Groningen - Een woningbrand vannacht om 03.05 uur in de Japisstraat in Groningen. In een portiekflat was op de eerste verdieping brand uitgebroken. De brandweer heeft een tweede blusvoertuig en twee hoogwerkers extra gestuurd ter assistentie.