26-05-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

GGD: “Aantal nieuwe besmettingen voor de vierde week op rij gedaald”

Groningen - Het aantal nieuwe besmettingen in de provincie Groningen is voor de vier week op rij gedaald. Dat blijkt uit de wekelijkse update van de GGD.

Sinds het begin van de coronacrisis zijn er in de provincie Groningen tot nu toe 36.853 personen positief getest. Sinds vorige week woensdag zijn er 631 nieuwe besmettingen bijgekomen. “Dit is een afname ten opzichte van de week hiervoor toen er 751 nieuwe gevallen ontdekt werden, en de vierde week op rij dat het aantal nieuwe besmettingen in onze regio daalt”, schrijft de GGD.





“De besmettingsgraad ligt in onze regio op 106 gevallen per 100.000 inwoners, dit is ruim onder het landelijk gemiddelde van 164 per 100.000 inwoners. Desondanks is het inschalingsniveau van onze regio met deze besmettingsgraad en 38 ziekenhuisopnames per 1.000.000 inwoners nog steeds zeer ernstig.”









“Van de Groningers is nu 12% volledig gevaccineerd”

In de afgelopen week zijn er 27.563 personen gevaccineerd. Dit komt neer op ongeveer 4.000 prikken per dag. Inmiddels heeft ruim 28% van de Groningers een eerste prik ontvangen. Twaalf procent is volledig gevaccineerd. In deze periode worden mensen geboren in of voor 1955, mensen geboren in 1961 tot en met 1971, medische risicogroepen, zorgpersoneel, dak- en thuislozen, vrouwen in de vrouwenopvang en sekswerkers. In totaal zijn er in de provincie tot nu toe 199.482 prikken gezet, dit zijn zowel eerste als tweede prikken.









Meer besmettingen in leeftijdsgroep 20-29 jaar

De leeftijdsverdeling van de personen met een nieuwe besmetting is verschoven. In de categorie 20 tot 29 jaar nam het percentage nieuwe besmettingen toe. In de leeftijdscategorie 0 tot 14 jaar gaat het om een vindpercentage van 10%, in de groep 15 tot 19 jaar om 12%, vorige week was dit nog 16% en in de leeftijdsgroep 20 tot 29 jaar gaat het om 31% waar dit vorige week nog 28% was. In de categorie 303 tot 65 jaar ligt het percentage op 42% en in de groep ouder dan 65 jaar gaat het om 6%.





Meeste mensen raakten afgelopen week besmet in thuissituaties

Uit het bron- en contactonderzoek van de GGD is het in 64% van de nieuwe besmettingen gelukt om een vermoedelijke bron aan te wijzen. Daaruit blijkt dat de meeste nieuwe besmettingen ontstonden tijdens thuissituaties. Het gaat hier om 56%. Bij 32% van de gevallen gebeurde dit tijdens bezoek in de thuissituatie, 9% op het werk, 4% tijdens feesten en 2% op school en kinderopvang. “Per nieuwe besmetting kan meer dan één vermoedelijke bron worden aangewezen, de bovengenoemde percentages tellen dan ook op tot meer dan 100%. Er was ook een grote groep, 5%, overige gelegenheden.”









Ontwikkeling

Het aantal coronabesmettingen is in de afgelopen week toegenomen. De meeste nieuwe besmettingen werden gevonden in de gemeente Het Hogeland waar het gaat om 140 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners. In Westerwolde ging om 123 personen per 100.000 inwoners, Oldambt 115, Pekela 115 en Groningen 112. “Het besmettingsniveau in de gemeente Groningen is de afgelopen week gedaald naar 112 per 100.000 en ligt hiermee op het gemiddelde niveau van de regio dat op 106 per 100.000 staat.” In de afgelopen week overleed één persoon aan de gevolgen van een bewezen corona-infectie. Het totale aantal sterfgevallen komt daarmee op 251.









Bijna 11.000 mensen getest

In de afgelopen week werden er 10.712 personen getest op het coronavirus. Van hen kregen er 610 een positief testresultaat. Dit is ongeveer 5,7 procent. Het aantal afgenomen testen is in de afgelopen week gelijk gebleven. Landelijk wordt er een daling gezien in het aantal afgenomen testen. Ten opzichte van landelijk is in de provincie Groningen de hoogste testbereidheid in combinatie met het laagste vindpercentage.