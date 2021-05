26-05-2021, 112Groningen.nl

Politie waarschuwt voor nep sms'jes van koeriersdiensten

Groningen - De laatste tijd ontvangen steeds meer mensen een sms'je van een oplichter die zich voordoet als een koeriersdienst.

Er zou een pakketje voor je klaarliggen in het sorteercentrum. Door te klikken op het linkje in de sms, krijg je de laatste status te zien. Als jij klikt op het linkje, wordt er gevraagd of je een track en trace app wil downloaden.





Als je dit doet krijgt de oplichter toegang tot jouw telefoon en kunnen ze hoge kosten maken uit jouw naam, die je pas later terug ziet op je telefoonrekening.





Pas op en wees alert! Klik nooit op zulke linkjes en meld de ontvangst van zo'n sms'je bij de Fraude helpdesk. Verwijder het ontvangen sms'je uit je inbox en deel jouw verhaal met anderen zodat er niet noemer slachtoffer vallen.









De onderstaande tweet is niet beschikbaar in de 112Groningen App, excuus voor het ongemak.