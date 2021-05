26-05-2021, 112Groningen.nl

Twee mannen uit Stadskanaal raken rijbewijs kwijt na forse snelheidsovertredingen in Gasselte

Gasselte - Dinsdag heeft de politie op de Van Veelenweg in Gassalte gecontroleerd op snelheid.

Bij deze snelheidscontrole moesten twee bestuurders hun rijbewijs inleveren. Een 26-jarige man uit Stadskanaal reed op de Van Veelenweg bij Gasselte gecorrigeerd 134 kilometer per uur waar 80 kilometer per uur is toegestaan.





Een 56-jarige man, ook uit Stadskanaal, kon ook zijn rijbewijs inleveren. De man reed 50 kilometer per uur te hard op de Van Veelenweg. Beide bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren. Tegen beide mannen wordt proces-verbaal opgemaakt voor de gemaakte snelheidsovertredingen.