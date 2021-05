26-05-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord

Stadjer moet jaar cel in voor drugs- en wapenbezit

Groningen - Voor het bezit van een flinke hoeveelheid drugs, slaappillen en verboden wapens is een 31-jarige man uit Groningen veroordeeld tot een celstraf van twee jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk.

De man kreeg de straf bovendien voor witwassen. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden 26 maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De rechter vond alle beschuldigingen bewezen, maar tilde minder zwaar aan het verboden wapenbezit. De gevonden wapens waren onklaar gemaakt en niet te gebruiken.





Spullen gevonden bij burenruzie

De Stadjer had vorig jaar eind maart ruzie met zijn buurman aan de Eeldersingel, waarbij ook een mes zou zijn gebruikt. Agenten die op de melding af kwamen, vonden in de woning van de Stadjer 5,5 kilo hennep, verboden wapens met munitie en 2.500 stuks slaappillen die alleen op recept verkrijgbaar zijn. De man zat midden in een verhuizing. In zijn toekomstige woning aan de Bedumerweg en in een garagebox lagen ook nog drugs, een wapen en goud waarvan de herkomst niet traceerbaar was.





Geld, postzegels en sieraden

Bij de invallen werden bovendien geld (ruim 830 euro) en postzegels in beslag genomen. Die krijgt de man niet terug, net als de sieraden en wapens.









Met dank aan RTVNoord.nl