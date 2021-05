26-05-2021, Jordi Haverdings Infoleek.nl

Auto botst achterop stilstaande auto

Leek - Een auto is woensdagmiddag achterop een stilstaande auto gebotst, dit gebeurde aan de Waezenburglaan in Leek. De toedracht van het ongeval is niet bekend.

Beide auto’s zijn fors beschadigd door de klap. Ambulance en politie kwamen ter plaatse. Bestuurder van rode auto werd in de ambulance onderzocht door de verpleegkundige. Beide auto’s moesten worden afgesleept door een berger. Een vrouw ging mee naar het ziekenhuis.