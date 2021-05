26-05-2021, Rtvnoord.nl (Bron) & Youtube Meternieuws.nl

Afgebrande kippenschuren Kiel-Windeweer nog niet herbouwd (Video)

Kiel-Windeweer - De herbouwplannen voor de afgebrande kippenschuren in Kiel-Windeweer kunnen nog niet worden goedgekeurd. De provincie Groningen heeft aanvullende informatie nodig voor de beoordeling. Zegt Rtvnoord.

Het besluit is genomen naar aanleiding van een advies van de commissie voor de milieueffectrapportage. Die commissie stelt dat het onvoldoende informatie bevat over een stal die diervriendelijker is dan het oorspronkelijke plan.

In zo'n milieueffectrapportage staan de gevolgen van een bouwplan voor het milieu.

Afgebrande schuren aangestoken

Maatschap de Groot in Kiel-Windeweer wil vier nieuwe schuren bouwen nadat twee schuren zijn afgebrand in 2019.

Een 27-jarige man uit Hoogezand stak de brand aan. Hij werd veroordeeld tot een cel- en taakstraf. Bij de brand op 7 juli 2019 kwamen 100.000 kippen om het leven.

Bron en meer hierover op Rtvnoord.nl

Archief 112Groningen