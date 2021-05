26-05-2021, Dvhn.nl (Bron) & 112Groningen Thijs Huisman & Ruben Huisman & Joey Lameris

Zuidlaren: Crowdfundingsactie opgestart voor eigenaar van uitgebrand eetcafé De Rooie Kater (Video)

Zuidlaren - Voor het uitgebrande eetcafé De Rooie Kater uit Zuidlaren is woensdagochtend een crowdfundingsactie gestart. Dat meldt Dvhn.nl

Initiatiefnemer is Klaas Rorije. Hij wil de komende tijd 75.000 euro ophalen. Bij de brand werd het pand is grotendeels verwoest. Eigenaar Arie Oppewal meldde maandagavond tegenover Dagblad van het Noorden dat hij aan brandstichting denkt. Één van zijn medewerkers rond het tijdstip dat de brand uitbrak jeugd zag rondhangen bij het pand.

Wij melden eerder: De brand werd afeglopen maandag om tien voor vijf ontdekt. Kort na de melding werd er door de meldkamer al opgeschaald naar Grote brand. Meerdere blusvoertuigen, hoogwerkers en een grootwatertransport kwamen met spoed ter plaatse.





Bij aankomst van de eerste bluswagen kwam er veel rookontwikkeling uit het pand. Enkele minuten later sloegen de vlammen uit de zijkant het pand. Brandweerlieden hebben met man en macht de brand bestreden en onder controle weten te brengen. Helaas kon niet worden voorkomen dat een groot deel van het pand werd verwoest door de brand.





In verband met de forse rookontwikkeling dat bij de brand vrij komt worden bewoners in en om Zuidlaren verzocht ramen en deuren te sluiten, en mechanische ventilatie uit te schakelen.





Het is niet bekend hoe de brand in het restaurant heeft kunnen ontstaan. De politie zal later onderzoek gaan doen naar de toedracht van de brand. Hierbij worden alle mogelijke scenario’s onderzocht, waaronder brandstichting.

