26-05-2021, Ambulancezorg Groningen & tekst Rtv Noord

Tevredenheid over inzet psycholance

Groningen - Sinds oktober vorig jaar rijdt er een psycholance door onze provincie. In het eerste half jaar maakte de dienst in totaal 411 ritten. 'De bekendheid begint toe te nemen', zegt coördinator Jannet Scholten.



'We kijken met tevredenheid terug', zegt Scholten over de voorbij maanden, waarbij 76 keer werd uitgerukt voor mensen met suïcidale gedachten. De psycholance is een samenwerking tussen ggz-instelling Lentis en Ambulancezorg Groningen, en is bedoeld om verwarde personen op te pikken. Tot voor kort lag die taak veelal bij de politie. 'Dit werkt veel minder stigmatiserend dan wanneer de politie iemand ophaalt. En er is gelijk professionele begeleiding, ook onderweg. En het scheelt zowel voor de politie als de reguliere ambulance, die ook vaak ingezet werd', vertelt Scholten. Hele artikel en bron Rtvnoord Lees ook pilot