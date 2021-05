27-05-2021, BrandweerGroningen.nl & Michael Huising

Test met redvoertuigen brandweer in Veendam

Veendam - Woensdag 26 mei en donderdag 27 mei organiseerde Brandweer Groningen bij de kazerne in Veendam praktijktestdagen met redvoertuigen (hoogwerkers). Dat betekent dat de nieuw aan te besteden hoogwerkers worden getest op het gebruik.

Route rijden om te testen

Onderdeel van deze test is het afleggen van een rijroute. De rijroute gaat over een aantal hoofdwegen door Veendam, maar ook door twee wijken: het centrum en de wijk Sorghvliet. Zo testen we ook het manoeuvreren in nauwere straten en wijken. Twaalf keer per dag legt een hoogwerker de rijroute af. Er zijn hierdoor meer brandweerwagens dan normaal op straat te zien. Zij maken tijdens het rijden geen gebruik van zwaailamp en sirene.

De werking van de voertuigen – zoals de bediening, de beweging en de opbergruimte – wordt getest op de parkeerplaatsen rondom de kazerne (Langeleegte 2 in Veendam).

Wanneer zijn de nieuwe voertuigen te bewonderen?



Rond de zomer 2021 zal de winnaar van de aanbesteding bekend zijn. In verband met productie- en levertijden worden de nieuwe redvoertuigen pas in 2023 bij Brandweer Groningen afgeleverd. De voertuigen komen in Delfzijl, Hoogezand, Groningen (2x) Veendam en Winschoten te staan.