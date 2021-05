26-05-2021, RtvDrenthe.nl Bron

Slecht zichtbare NS-sprinter krijgt gele voorkant

Landelijk - Alle NS-stoptreinen van het type SNG (Sprinter Nieuwe Generatie), waarvan één betrokken was bij het dodelijke ongeval op de onbewaakte overweg in Hooghalen mei vorig jaar, krijgen een gele voorkant. Zegt RtvDrenthe.

De sprinters zijn slechter zichtbaar dan NS-treinen die geel zijn aan de voorkant. De eerste sprinter met de nieuwe gele voorkant rijdt sinds vandaag op het spoor.

De oorspronkelijke voorkant van wit en donkerblauw in combinatie met de grote ruit is slechter zichtbaar dan andere NS-treinen die een gele voorkant hebben. Dat bleek uit gesprekken van RTV Drenthe met boeren die gebruik maken van onbewaakte overwegen. Vooral bij slecht weer gaat de trein erg makkelijk op in het landschap.

"De koplopers met de grote gele voorkant zie je al van kilometers ver, de nieuwe sprinters pas veel later", zegt melkveehouder Barend Mul uit Fluitenberg. Het is dus opletten geblazen als Mul z'n koeien over één van de twee onbewaakte overwegen bij zijn boerderij moet leiden.

Foto van de trein en Bron RtvDrenthe