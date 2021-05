25-05-2021, Patrick Wind, Raymond Meter & Joey Lameris - 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Brandweer rukt opnieuw uit naar 'Drie Gezusters' in Groninger binnenstad

Groningen - Dinsdagavond rond vijf voor tien uur werd de brandweer van Groningen opnieuw gealarmeerd voor een brand bij de 'Drie Gezusters' in de binnenstad van Groningen.

De brandweer werd dinsdagmiddag ook al ingezet voor een brand bij de 'Drie Gezusters'. Toen was er sprake van een brand bij het dak van het pand. Brandweerlieden hadden al snel de brand onder controle. Voor de zekerheid werd er een hoogwerker opgesteld, maar deze hoefde niet ingezet te worden. Rond half vijf werd het sein brandmeester gegeven.



Dinsdagavond

Naar de melding van een gebouwbrand werden twee tankautospuiten en een hoogwerker ter plaatse gestuurd. “We zijn opgeroepen voor een nacontrole”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “Afgelopen middag heeft er een brand gewoed op het dak. Vanavond hadden mensen in het pand de indruk dat het nog aan het smeulen was. Omdat ze het niet vertrouwden heeft men opnieuw de brandweer gebeld. Wij zijn op dit moment bezig met een onderzoek en een nacontrole.”



Volgens Noordhoff lijkt de situatie onder controle. “Eén van de tankautospuiten hebben we al snel weer terug naar de kazerne kunnen laten keren.” Over de schade in het pand is niets bekend. De Drie Gezusters was dinsdagavond telefonisch onbereikbaar. Ook de woordvoerder van de brandweer heeft hier geen duidelijkheid over. Noordhoff kan alleen vertellen dat er sloopwerkzaamheden zijn verricht.





De onderstaande tweet is niet beschikbaar in de 112Groningen App, excuus voor het ongemak.