25-05-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord (Bron)

Loopjongen en gangsterliefje uit wapenbende voor rechter

Oosterwolde - Twee Groningers die volgens justitie betrokken zijn bij grootschalige wapenhandel vanuit een kringloopwinkel in het Friese Oosterwolde, ontkennen dat de hoofdverdachte een criminele organisatie runde. Dat meldt RTVNoord.

De man van 36 en de vrouw van 40 stonden dinsdag terecht voor de rechtbank in Leeuwarden. De rechtbank heeft zestien zittingsdagen uitgetrokken om de in totaal dertien verdachten te ondervragen.





Gesprekken afgeluisterd

De verdachten werden op 27 februari vorig jaar aangehouden op verschillende plekken in Noord-Nederland. De politie had de groep, die wapens verhandelde vanuit een kringloopwinkel in Oosterwolde, al lange tijd op de korrel. Telefoongesprekken van verdachten werden langere tijd afgeluisterd en auto’s waren voorzien van microfoons en gps-volgsystemen.





Op die manier kreeg justitie inzicht in de hiërarchie van de club. De hoofdverdachte, een Oosterwoldiger, deelde de lakens uit. De 36-jarige Groninger die vandaag terechtstond, was zijn loopjongen.





Beschoten met balletjespistool