OMT sluit nieuwe golf coronabesmettingen komende winter niet uit

Landelijk - Het Outbreak Management Team, OMT, sluit een nieuwe golf van coronabesmettingen komende winter niet uit, meldt oogtv.nl.

De deskundigen hebben gekeken naar verschillende scenario’s. In de meest optimistische situatie, waarin 75 procent van de bevolking is gevaccineerd, zou het reproductiegetal net onder de (R1,0) kunnen blijven. Behalve de vaccinatiegraad is daarbij ook een goede verspreiding van vaccinaties onder de bevolking belangrijk. Het OMT gaat er echter van uit dat een deel van de bevolking niet wordt gevaccineerd en dat vaccins niet honderd procent zullen werken. Er zal daarom altijd activiteit blijven.





Reproductiegetal

Het reproductiegetal geeft aan hoe snel een virus zich verspreidt. Bij (R1,0) of lager is er weinig aan de hand en neemt het aantal besmettingen af. Is het reproductiegetal (R1,0) of hoger dan worden steeds meer mensen ziek. Dit scenario kan ook ontstaan als er bijvoorbeeld een nieuwe variant opduikt waar de huidige vaccins niet goed tegen werken of als de mate waarin vaccins beschermen in de loop der tijd af gaat nemen.





Aanvullende basismaatregelen

Het OMT schrijft dat deze scenario’s suggereren dat naast het huidige vaccinatieprogramma ook aanvullende basismaatregelen nodig zullen blijven. De deskundigen zeggen echter wel dat prognoses voor de langere termijn onzeker zijn.

Dat schrijft het OMT in een advies dat naar het kabinet is gestuurd.