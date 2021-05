25-05-2021, Patrick Wind & Raymond Meter - 112Groningen.nl

Brand op dak bij 'Drie Gezusters' in Groninger binnenstad (Video)

Groningen - Dinsdagmiddag heeft er bij horecagelegenheid 'De Drie Gezusters' aan de Grote Markt in de binnenstad van Groningen korte tijd brand gewoed.

De brand, welke op het dak het pand woedde, werd omstreeks twintig over drie ontdekt, waarop meteen de hulpdiensten werden ingeschakeld. Meteen werd er door de meldkamer opgeschaald naar 'Middel brand' en werden twee tankautospuiten en twee hoogwerkers ter plaatse gestuurd.





Tijdens werkzaamheden op het dak was door onbekende oorzaak brand ontstaan. Bij aankomst van de brandweer was de brand al deels onder controle. Brandweerlieden hebben de brand afgeblust en hebben een nacontrole gedaan. Uit voorzorg werd één van de hoogwerkers opgesteld aan de voorzijde van het pand, deze is uiteindelijk niet ingezet.





Zover bekend raakte er bij de brand niemand gewond. Een deel van de omgeving werd tijdelijk afgesloten door de politie, dit om de hulpdiensten voldoende ruimte te geven. Na ongeveer drie kwartier konden de hulpdiensten weer inpakken en terug naar de post. Wat er exact in de brand heeft gestaan is niet bekend.