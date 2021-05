25-05-2021, Marc Dol - 112Groningen

Persoon gewond bij stroomverdeelstation

Stadskanaal - De brandweer van Stadskanaal werd dinsdagmiddag opgeroepen voor hulpverleningsinzet met letsel bij een stroomverdeelstation aan de Electronicaweg in Stadskanaal.

Zowel de brandweer als twee ambulances waren aanwezig om hulp te verlenen. De toedracht van het ongeval is niet bekend. Het slachtoffer is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.