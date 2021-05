25-05-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Aantal coronapatiënten in Groninger ziekenhuizen daalt gestaag door

Groningen - De daling van het aantal coronapatiënten in de Groningse ziekenhuizen zet zich gestaag voort. Dinsdagochtend lagen 31 coronapatiënten in ziekenhuisbedden in de provincie. Een week geleden waren dat er nog 55.