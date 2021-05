25-05-2021, Politie Westerkwartier/ Facebook

Inbraak woning Rambrandtstraat Marum

Marum - Tussen zaterdag 22 mei, 14:45 uur en zondag 23 mei 2021, 11:00 uur is er ingebroken in een woning aan de Rembrandtstraat te Marum. De gehele woning is doorzocht en er zijn onder andere sieraden en een pinpas weggenomen.

Mogelijk heeft iemand iets gezien of gehoord die dagen. Er is buurtonderzoek gedaan en er wordt onderzoek gedaan naar mogelijke camerabeelden. Als u ook camerabeelden heeft, waar mogelijk iets opstaat en als u dat nog niet heeft gemeld, dan hoort de politie dat graag. www.meldmisdaadanoniem.nl Reageren kan via 0900-8844. Anoniem melden mag natuurlijk ook viaof via 0800-7000.