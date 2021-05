Bij het ongeval is bestuurder van de personenauto om het leven gekomen. Het was een 33-jarige man uit Groningen. De bestuurder van de bedrijfsauto, een 48-jarige man uit Groningen is gewond overgebracht maar het ziekenhuis.

Het politieonderzoek ter plaatse is klaar. Rijkswaterstaat is nog aanwezig. De geschatte eindtijd van de stremming is ongeveer 12 uur vanmiddag. Houd de berichtgeving van Rijkswaterstaat in de gaten. De politie sluit hierbij de berichtgeving over dit ongeval.