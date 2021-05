24-05-2021, G. Twickler 112Groningen & Redactie Martin Nuver & ingezonden hoofdfoto

Brand verwoest auto in Valthermond

Valthermond - Een personenauto is op de Valtherdijk in brand gevlogen. Een bestuurster merkte tijdens het rijden dat de auto begon te roken uit het dashboard.

Daarop zetten ze de auto aan de kant en waarschuwden de brandweer via 112. Niet veel later brandde de auto onder de moterkap. De brandweer heeft de brand geblust. De auto is door de brand verwoest.