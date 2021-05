25-05-2021, 112Groningen.nl

Mogelijke schietincident schrikt Winschoten op (Update)

Winschoten - De politie is maandagavond rond 20:40 uur uitgerukt naar de Maasstraat in Winschoten. In het centrum van Winschoten zou mogelijk iemand zijn beschoten met een pistool , dat is althans het gerucht en verhaal wat rond ging.

De politie was in grote getale aanwezig op meerdere locaties in Winschoten. De politie agenten droegen daarbij kogelwerende vesten. Het is niet bekend of er ook iemand gewond is geraakt zegt Oldambtnu.nl. De politie kon nog niets bevestigen of zeggen over het incident.

Update: Een minderjarige en een volwassen persoon bleken te zijn bedreigd , daarvan werd aangifte gedaan. Dit was met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp. Tevens werd er gesproken dat er geschoten zal zijn. De politie onderzoekt nu als er ook daadwerkelijk geschoten is. Dat is onderdeel van het onderzoek. Dat meldt de persvoorlichter aan 112Groningen. Ze zijn op zoek naar de dader.