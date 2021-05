24-05-2021, 112Groningen.nl

24-jarige inbreker door politie uit de sloot gevist in Ter Apel

Ter Apel - Maandagmiddag, tweede Pinksterdag, heeft de politie een man aangehouden voor een woninginbraak in Ter Apel.

Aan het begin van de middag kwam er bij de politie een melding binnen over een inbraak in een woning in Ter Apel. De politie zocht met meerdere voertuigen in de omgeving naar de verdachte van deze inbraak.



Politieagenten troffen de verdachte uiteindelijk aan in een sloot aan de Hanetangerweg in Ter Apel. De inbreker, een 24-jarige man, werd aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex waar hij zal worden verhoord over de zaak.



Ook de buit van de woninginbraak werd in de sloot aangetroffen. Het onderzoek naar de inbraak loopt nog, meldt de politie. Getuigen kunnen zich bij de politie melden via het telefoonnummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via het telefoonnummer 0800-7000.

