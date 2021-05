24-05-2021, 112Groningen.nl & Team Verkeer Midden-Nederland

Automobilist aangehouden na lange dollemansrit door diverse regio's

Groningen - Afgelopen zaterdag wilde een video-auto van het Team Bijzondere Verkeerstaken (TBV) van de eenheid Midden-Nederland een bestuurder aan de kant zetten in verband met meerdere snelheidsovertredingen.

Op de A6, nabij Lelystad, besloot de bestuurder er echter vandoor te gaan. Politieagenten waren goed op de situatie voorbereid en zetten de achtervolging in dwars door de Noordoostpolder, waar meerdere politie-eenheden bij de achtervolging aansloten.





Een Snel Interventie Voertuig, afgekort SIV, van de eenheid Noord-Nederland stond in Friesland al klaar om ook in achtervolging te gaan. Na een lange achtervolging stopte de verdachte uiteindelijk in Marum (Groningen), waar de verdachte het na een paar rondjes door een woonwijk op een rennen zette.





Met behulp van lokale politieagenten, en een goede getuige, kon de verdachte even later van het dak van een schuur gehaald worden.





De verdachte bleek voor de derde keer te rijden zonder rijbewijs en zijn schorsende voorwaarden te overtreden. De verkeersofficier zal zich buigen over de gepleegde verkeersovertredingen, onder andere gemiddeld 189 kilometer per uur over een afstand van bijna 95 kilometer.





De verdachte werd ingesloten op het politiebureau. De auto van de verdachte werd door de politie in beslaggenomen en overgebracht naar het politie-depot.