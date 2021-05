24-05-2021, 112Groningen.nl

Grote uitslaande brand bij restaurant in Zuidlaren (Video)

Groningen - In pizzeria en eetcafé 'De Rooie Kater' aan de Hogeweg in Zuidlaren is maandagmiddag, tweede pinksterdag, een grote brand uitgebroken

De brand werd omstreeks tien voor vijf ontdekt. Kort na de melding werd er door de meldkamer al opgeschaald naar Grote brand. Meerdere blusvoertuigen, hoogwerkers en een grootwatertransport kwamen met spoed ter plaatse.

Bij aankomst van de eerste bluswagen kwam er veel rookontwikkeling uit het pand. Enkele minuten later sloegen de vlammen uit de zijkant het pand. Brandweerlieden hebben met man en macht de brand bestreden en onder controle weten te brengen. Helaas kon niet worden voorkomen dat een groot deel van het pand werd verwoest door de brand.

In verband met de forse rookontwikkeling dat bij de brand vrij komt worden bewoners in en om Zuidlaren verzocht ramen en deuren te sluiten, en mechanische ventilatie uit te schakelen.

Het is niet bekend hoe de brand in het restaurant heeft kunnen ontstaan. De politie zal later onderzoek gaan doen naar de toedracht van de brand. Hierbij worden alle mogelijke scenario’s onderzocht, waaronder brandstichting. Stichting Salvage zal ter plaatse komen om de schade op te nemen.

De brandweer zal nog enkele uren bezig zijn met het nablussen van de brand. Zover bekend zijn er bij de brand geen personen gewond geraakt. De straat is door de politie afgezet om het publiek op afstand te houden. Met een oproep via sociale media vraagt de veiligheidsregio Drenthe om hulpdiensten de ruimte te geven. RTVNoord