Grip1: Vreemde lucht in Martini ziekenhuis door chloortabletten (Video)

Groningen - De brandweer is ter plaatse bij het Martini ziekenhuis aan de Van Swietenplein in Groningen waar een vreemde geur op een afdeling wordt waargenomen.

Zij zijn op onderzoek waar de geur vandaan komt en wat het is. Inmiddels is er opgeschaald naar grip1. Men is bezig met metingen en onderzoek. Er zijn afdelingen ontruimd. Update: De brandweer heeft opgeschaald naar GRIP 1, om het incident in zo’n groot ziekenhuis goed te kunnen coördineren. De locatie van de stoffen hebben ze inmiddels gevonden en de stoffen worden naar buiten gebracht. Update 14:00 uur: De afdelingen worden geventileerd. Aantal IC patiënten zijn tijdelijk verplaatst, chloor tabletten de oorzaak. 112Haren