24-05-2021, Jelte Haumersen 112Groningen

Lettelbert: Aanrijding auto/ree op A7, twee gewonden

Lettelbert - Zondagavond om 23:40 uur kreeg de meldkamer Noord-Nederland in Drachten een melding binnen van een ongeval op de A7 ter hoogte van Lettelbert.

Op de snelweg was tussen Groningen en Leek een auto in botsing gekomen met een overstekende ree. Door deze klap raakte de auto zwaar beschadigd. Vanwege de plek van het ongeval en tijdstip van de dag is er besloten door de politie om door te rijden naar een veilige plek.

Bij P+R Leek werden de twee inzittenden van het voertuig na gekeken door het ambulancepersoneel. Beide inzittende zijn met de ambulance meegenomen naar het Umcg. Een bergingsbedrijf heeft de auto geborgen. De ree heeft waarschijnlijk de aanrijding niet overleefd