23-05-2021, 112Groningen.nl & Instagram: politie_groningen_zuid

Getuigen gezocht van vernieling bij school in Groningen

Groningen - Op zondag 23 mei 2021, omstreeks 20.45 uur, is er een raam vernield bij de Vensterschool Bredero aan Ina Boudierplantsoen 3 in Groningen.