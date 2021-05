23-05-2021, 112Groningen.nl

Auto botst tegen UIT-bord op N33 bij Zuidbroek

Zuidbroek - In de nacht van zaterdag op zondag heeft er een eenzijdig plaatsgevonden bij afslag Meeden ter hoogte van de N33 bij Zuidbroek in de richting van Veendam.

Een automobilist botste tegen een UIT-bord en kwam daarna tot stilstand in de bosjes. De auto is weggesleept door een bergingsbedrijf en het UIT-bord is hersteld door een aannemer. Vanwege het ongeval was de afrit tijdelijk afgesloten voor het verkeer.