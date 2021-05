23-05-2021, Thijs Huisman & Koen Grootoonk - 112Groningen.nl

Zwaan vliegt tegen hoogspanningsmast en belandt op dak van sportcentrum Kardinge

Groningen - De brandweer van Groningen stad werd zondagavond rond 18:40 uur gealarmeerd voor een dier in problemen bij Sportcentrum Kardinge in Groningen.

De dierenambulance had assistentie gevraagd van de brandweer omdat er een zwaan op het dak van het sportcentrum zat. De zwaan was tegen een hoogspannings mast gevlogen en daardoor op het dak belandt. Een hoogwerker van de brandweer kwam ter plaatse zodat brandweerlieden het dak op konden.



Op het moment dat brandweerlieden de zwaan wouden redden vloog ze weg. Medewerkers van de dierenambulance hebben gezocht in de omgeving naar de zwaan en vonden haar uiteindelijk. Ze was niet gewond en hoefde niet met de dierenambulance mee.