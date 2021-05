23-05-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Man uit Stad doet zich voor als bankmedewerker en probeert vrouw op te lichten

Groningen - Politieagenten hebben een 33-jarige man uit Groningen aangehouden omdat hij een 70-jarige vrouw probeerde op te lichten. De man deed zich voor als bankmedewerker, schrijft oogtv.nl.

De arrestatie vond plaats op 12 mei maar is op Pinksterzondag door de politie naar buiten gebracht. Op 12 mei belde de verdachte meerdere keren naar de vrouw, die in het Friese dorp Tijnje woont. Hij vertelde dat de vrouw haar pinpas gebruikt was bij frauduleuze praktijken en dat deze met spoed opgehaald moest worden. De vrouw moest ook direct de pas doorknippen maar moest er voor zorgen dat de chip intact bleef. De persoon die de pas zou komen ophalen zou een unieke code geven zodat het voor de vrouw vertrouwd zou zijn om de pas af te geven.





De vrouw had echter direct argwaan en belde tussen de telefoontjes door ook met de politie. Die stuurde daarop twee agenten in burger naar de woning aan de Rolbrêgedyk. Toen de oplichter aanbelde werd de man direct aangehouden. Bij de arrestatie werd de Groninger onwel. Hij is ter observatie opgenomen in een ziekenhuis in Heerenveen. De volgende dag is de verdachte overgebracht naar het cellencomplex voor verder onderzoek. De telefoon en de auto van de verdachte zijn in beslag genomen. De politie waarschuwt ondertussen voor deze vorm van oplichting en meldt dat de bank nooit om bankpassen en unieke codes vraagt.