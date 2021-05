23-05-2021, 112Groningen & Instagram: @teamverkeer_nn

Jongeman (16) rijbewijs kwijt na snelheidsoverschrijding met MMBS-voertuig

Midden-Groningen/Oldambt - Zondag zagen agenten van het Team Verkeer Noord-Nederland een MMBS-voertuig rijden door de gemeente Midden-Groningen en Oldambt.

Een MMBS-voertuig heeft een constructiesnelheid van 25 km/u. Men mag ditbesturen wanneer zij in bezit zijn van een T-rijbewijs. De 16 jarige bestuurder van deze MMBS, afkomstig uit Midden-Groningen, gaf toe bij de agenten wat extra versnellingen te hebben toegevoegd. Hierdoor ging zijn voertuig wat harder dan 25 km/u.





De bestuurder zocht de grenzen op en ging er flink overheen. Zijn snelheid werd gemeten met 78 km/u. Na een correctie van 3 km/u, bleef er 75 km/u over. Dit betekende een invordering van het rijbewijs, welke de jongen nog maar 2,5 maand in bezit had. De officier van justitie zal beslissen wat de inhoudingstermijn en het sanctiebedrag wordt.





Ook heeft de bestuurder zijn eerste waarschuwing gehad met betrekking tot niet voldoen aan de inrichtingseis van de MMBS. Bij derde constatering dat het voertuig niet voldoet aan de eisen volgt in beslagname.