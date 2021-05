23-05-2021, Annet Vieregge & Marije Timmer & Michael Huising & Jordi Haverdings - 112Groningen.nl

Brandweer rukt uit voor brand bij kamerverhuurbedrijf; verdachte(55) aangehouden (Update)

Winschoten - Verschillende brandweer korpsen en een traumahelikopter werden zondagmiddag rond 14:20 uur gealarmeerd voor een grote brand aan de Maasstraat in Winschoten. De brandweer heeft opgeschaald naar Grip 1.

Vermoedelijk is er een explosie geweest bij een appartementencomplex waarna er een brand ontstond. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn gevallen. De brandweer is ter plaatse en is onderzoek aan het doen in het pand.



Update 14:55 uur:

De brandweer heeft niemand meer aangetroffen in het pand en de brand is onder controle. Er wordt afgeschaald en een aantal een aantal brandweervoertuigen gaat zometeen retour kazerne. Ook de traumahelikopter is inmiddels retour.



Update 15:55 uur:

Er is afgeschaafd naar GRIP 0. De oorzaak van het incident is vermoedelijk een explosie, de politie doet hier onderzoek naar. Een aantal personen is door ambulance personeel gezien, maar gelukkig hoefde niemand mee voor verdere behandeling.



Update 17:55 uur

De politie laat weten dat in verband met de brand inmiddels een verdachte(55) is aangehouden. Hij is aangehouden op verdenking van brandstichting. Er wordt forensisch onderzoek gedaan in het pand. De verdachte is overgebracht naar een politiebureau. Het onderzoek gaat door.