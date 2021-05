23-05-2021, Jelte Haumersen - 112Groningen.nl & YouTube: Meternieuws

Automobilist botst tegen boom bij Niebert (Video)

Niebert - De hulpdiensten werden zondagmiddag rond 13:20 uur opgeroepen voor een ongeval aan de Molenweg bij Niebert. Bij aankomst bleek er een eenzijdig ongeval te zijn gebeurd.

Een automobilist was door nog onbekende oorzaak tegen een boom gebotst. De bestuurder werd opgevangen bij de kazerne van de bosbrandweer in afwachting op de hulpdiensten.



Ambulancemedewerkers hebben de automobilist gecontroleerd op verwondingen. De automobilist is daarna meegenomen met de ambulance naar het ziekenhuis.



Door het ongeval liep de auto veel schade op en lekte het olie op het wegdek. Een berger heeft de auto weggesleept en gemeentemedewerkers hebben het wegdek gereinigd. Verkeersanalisten van de politie hebben onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval.