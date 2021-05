23-05-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Miljoen coronavaccinaties niet goed geregistreerd, probleem dreigt voor vakantiegangers

Landelijk - In het centrale systeem van het RIVM ontbreken ongeveer 1 miljoen coronavaccinaties die wel zijn gezet. Dit kan grote gevolgen hebben voor de coronapas waar komende zomer mee gereisd kan gaan worden.

De EU-landen zijn het afgelopen week eens geworden over de invoering van een Europese coronapas. Technisch gezien is het mogelijk dat deze pas per 1 juli ingevoerd gaat worden. De registraties van alle vaccinaties moeten dan echter bij het RIVM wel op orde zijn. Op dit moment zijn er grote achterstanden. Zo zijn op dit moment slechts de helft van de prikken geregistreerd die door de huisartsen zijn gezet. Van de vaccinaties in zorginstellingen is minder dan de helft niet in het centrale systeem ingevoerd. In totaal gaat het om 1 miljoen prikken die wel zijn gezet maar niet zijn geregistreerd.





38 systemen

Dit kan gevolgen hebben voor de coronapas. Volgens data analist Jaap-Henk Hoepman van de Rijksuniversiteit Groningen, de RuG, is de Europese QR-code technisch zo goed als klaar. “Als de gegevens van mensen niet in het systeem zitten, dan kunnen ze niet worden gekoppeld aan de QR-code van Europa.” Demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid geeft toe dat er grote achterstanden zijn bij de registratie. “Naar de beste Hollandse traditie zijn er 38 systemen waarin de vaccinatiegegevens zijn opgeslagen. Die moeten allemaal bij het RIVM terecht komen. Dat is monnikenwerk.”





“Iets op verzinnen”

Ook zo’n vijf á tien procent van de prikken die door GGD’en zijn gezet zijn niet geregistreerd. Dit komt omdat mensen hebben aangekruist dat hun vaccinatiegegevens niet aan het RIVM mogen worden doorgegeven. Sommigen wisten niet dat dat betekent dat zij ook geen Europese QR-code krijgen. “Daar moeten we nog iets op verzinnen maar dat kan wel lang gaan duren”, aldus De Jonge.

