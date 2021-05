23-05-2021, Redactie 112Groningen.nl & Youtube Meternieuws.nl

Politie houdt automobilist aan na achtervolging (Video)

Marum - De politie heeft zaterdagavond na een achtervolging op de A7 bij Marum een automobilist aangehouden.

Vanuit Friesland reed de man over de A7 in de richting van Groningen. De reden van de achtervolging, is niet bekend. Bij Marum lukte het de man tot stoppen te dwingen.

Daarbij sprong de verdachte uit zijn auto en verborg zich in een schuurtje aldus andere media. Daar werd hij alsnog aangehouden. De auto werd in beslag genomen, en overgebracht naar een depot van de politie in Tynaarlo voor onderzoek.