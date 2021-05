23-05-2021, Politie

Steekincident in Tolbert, Man(36) aangehouden

Tolbert - Zaterdagavond is in Tolbert een 36-jarige man uit Tolbert aangehouden na een steekincident bij de Hoofdweg.

Het incident werd tegen 23.00 uur gemeld bij de politie. Een 31-jarige man uit Tolbert raakte tijdens het incident gewond aan een hand. De aanleiding is nog niet bekend. De verdachte werd na zijn aanhouding overgebracht naar een politiebureau en zit vast. Onderzoek moet uitwijzen wat de aanleiding is geweest van het incident.