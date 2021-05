27-05-2021, Annet Vieregge 112Groningen & Redactie Martin Nuver

Man(27) ongeval A7 Scheemda alsnog overleden aan zijn verwondingen (Video)

Scheemda - Zaterdagavond om 22:50 uur een melding van een voertuig te water op de A7 rechts ter hoogte van het benzinestation Meedenertol nabij Scheemda.

Het ging om een ernstig eenzijdig ongeval waarbij een auto over een sloot terecht kwam nadat de bestuurder de macht over het stuur kwijt raakte. Het MMT kwam met de traumahelikopter ter plaatse alsmede de politie, brandweer en ambulance. Rond 23:55 uur ging de gewonde , de enige inzittende met spoed naar het UMCG. De toedracht wordt onderzocht meldt de persvoorlichter.

Update 27-05-21: De man(27) uit Zevenhuizen is enkele dagen later alsnog in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.