22-05-2021, 112Groningen.nl & Dagblad van het Noorden

Rechtbank in Groningen wordt mogelijk een extra beveiligde rechtbank: een Bunker-light

Groningen - De rechtbank aan het Guyotplein in Groningen staat op de nominatie om een extra beveiligde rechtszaal te krijgen.

Een definitieve beslissing hierover is nog niet genomen. In totaal moeten er in Nederland vijf extra beveiligde rechtszalen komen. Dit zei Fred van der Winkel, president van de rechtbank Noord-Nederland, donderdagavond tijdens de Publieksacademie voor de Rechtspraak.





Moord op advocaat

Volgens Van der Winkel wordt er steeds meer nagedacht over de veiligheid in rechtbanken. Er is behoefte aan extra beveiliging. De moord in 2019 op strafrechtadvocaat Derk Wiersum heeft hiertoe de aanzet gegeven. Hoe een extra beveiligde rechtszaal eruit ziet is nog niet bekend. Volgens Van der Winkel moet worden gedacht aan extra glaswanden en aparte ingangen voor het publiek.