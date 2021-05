22-05-2021, Archieffoto: 112Groningen.nl

Update: Storing in Borgbrug zorgt voor flinke vertraging in Groningen

Groningen - De Borgbrug over het Eemskanaal in Groningen heeft zaterdagmiddag maar liefst twee keer in storing gestaan.

De brug staat vanaf ongeveer half twee in storing, meldt een voorbijganger aan 112Groningen. Het is niet bekend waardoor de brug in storing staat, de brug staat volledig open. Automobilisten moeten rekening houden met forse vertraging en kunnen het beste omrijden via de Driebondsweg, de N46 en de Rijksweg.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat meldt aan RTVNoord dat het de tweede keer vandaag is dat de Borgbrug in storing staat. "Om 11.00 uur had de brug ook al een storing. Toen ging hij bij een brugdraaiing open, maar kwam toen niet naar beneden. Dat was om half 1 opgelost. Om half 2 gebeurde precies hetzelfde. Onze monteurs werken aan een oplossing".

Volgens Rijkswaterstaat zijn een aannemer en monteurs ter plaatse om het euvel zo snel mogelijk op te lossen. Het is niet bekend tot hoelaat de brug in storing staat. Tot die tijd is er geen weg- en scheepvaartverkeer mogelijk.

Update: Rijkswaterstaat meldt dat de storing in de Borgbrug weer is verholpen. De brug heeft twee keer proefgedraaid en hier waren verder geen moeilijkheden geconstateerd. Vanaf 16:35 uur konden automobilisten weer gebruik maken van de brug.