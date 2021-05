22-05-2021, 112Groningen.nl

Aanhouding en meerdere bekeuringen bij rollerbank-controles in Groningen

Groningen - De politie heeft donderdagmiddag en avond op meerdere locaties in de stad Groningen een algemene scootercontrole gehouden.

De controles vonden onder andere plaats op de Friessestraat nabij het tunneltje tussen Paddepoel en Vinkhuizen, en op de Hereweg nabij het Sterrebos. Bij de zogeheten 'Rollerbank' controles werden scooters en brommers door motorrijders van Team Verkeer van de weg gehaald en naar controle-plaats begeleid.





Op de controle-plaats werd er als eerst gekeken of de bestuurder in het bezit was van een geldig rijbewijs. Als dit in orde was werd er gekeken naar de constructiesnelheid van de scooter of brommer. Door het voertuig op een 'rollerbank' te plaatsen en vervolgens gas te geven werd er gekeken wat de snelheid is van het voertuig. Ook werd er bij de controles gekeken of het voertuig nog wel in orde is. Hierbij keek men onder andere naar de spiegels, de verlichting, en natuurlijk ook de technische staat van het voertuig.





Bij de rollerbankcontroles van donderdag werden meerdere bestuurders op de bon geslingerd voor verschillende feiten. Ook werden er meerdere 'WOK' statussen op voertuigen gezet. Dit houdt in dat een voertuig niet aan de juiste eisen voldoet en dat deze opnieuw gekeurd moet worden bij de Rijksdienst Wegverkeer (RDW).









Vrouw aangehouden bij controle Hereweg

Bij de rollerbank controle op de Hereweg werd een jongedame aangehouden. Een motorrijder de jongedame, en haar passagier, zien rijden met een behoorlijke snelheid. Toen de scooter vervolgens op de rollerbank moest pakte de snelheid laag uit namelijk 27 kilometer per uur. Omdat het vermoeden bestond dat er sprake was van een begrenzer werd de scooter nader geïnspecteerd door de agenten.





Binnen korte tijd liep de situatie dermate uit de hand dat de politie tot aanhouding overging. Nadat de agenten in de scooter een begrenzer hadden gevonden werd de scooter opnieuw getest op de rollerbank. Deze uitslag was 52 kilometer per uur, terwijl het voertuig maximaal 25 kilometer per uur mag.





De vrouw werd meegenomen naar het politiebureau. Tegen haar werden diverse processen-verbaal opgemaakt waaronder tweemaal voor het beledigen van politieagenten, één voor de snelheid, en één voor de begrenzer.









Uitslagen controles

Bij de rollerbankcontroles in Groningen van donderdag werden door de politie 106 bestuurders gecontroleerd. Er werd door de politie 55 keer een proces-verbaal opgemaakt.





Waarvan onder andere:





16x WOK melding,

7x niet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs,

1x rijden onder invloed alcohol/drugs,

12x telefoon in de hand

1x aanhouding voor het niet voldoen aan een vordering en verzet bij de aanhouding.





Ook werden er bij de controles meerdere keren een begrenzer in voertuigen aangetroffen. Deze moesten ter plekke worden verwijderd en werden in beslag genomen. Een aantal bestuurders moesten lopend hun weg vervolgen omdat hun voertuig niet in orde was.









Wat is een 'WOK' melding?

Een 'WOK' melding kan de politie op een voertuig zetten als deze niet aan de gestelde eisen voldoet. 'WOK' staat voor Wachten Op Keuren. Als een bestuurder een 'WOK' melding heeft gekregen moet de bestuurder zijn of haar voertuig laten herkeuren bij het RDW. Het voertuig moet dan volledig aan de gestelde eisen voldoen. Tot die tijd mag er niet met het voertuig worden gereden op de openbare weg.