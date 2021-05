22-05-2021, 112Groningen.nl & info politie

Verkeersregelaar geschept op Winschoterweg

Groningen - Bij een verkeersongeluk zaterdagochtend op de Winschoterweg is een verkeersregelaar aangereden.

Het ongeluk gebeurde rond 10.40 uur. “Het is gebeurd op de kruising Winschoterweg met de Duinkerkenstraat ter hoogte van de brug” zegt Oogtv, . “Bij de aanrijding heeft een automobilist een verkeersregelaar geschept.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Het slachtoffer is behandeld door verpleegkundigen. Na stabilisatie is de persoon met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De brug is vanwege het ongeluk volledig afgezet. “Mensen die naar de afvalverwerking willen, die moeten dus omrijden.” Er wordt onderzoek gedaan naar de precieze toedracht. Er is geen opzet in het spel bevestigd de werkgever van de man.

