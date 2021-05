22-05-2021, Meternieuws.nl bron met update & Youtube

Fietser(17) uit Veendam komt om het leven op N33 (Video)

Nieuwediep - Op de N33 bij het Drentse Nieuwediep is zaterdagochtend een 17 jarige fietser uit de gemeente Veendam door vermoedelijk twee auto's aangereden. Het slachtoffer is hierbij om het leven gekomen. Dat meldt Meternieuws.nl

De hulpverlening was snel ter plaatse, maar al deze hulp mocht niet meer baten voor de jongen uit Veendam.

Het is nog onbekend hoe het ongeval is ontstaan. De verkeers analisten van de politie deden onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. De N33 is tussen Gieten en Veendam afgesloten voor het verkeer om hulpverlening, onderzoek en berging van de voertuigen mogelijk te maken. De juiste toedracht wordt onderzocht.