21-05-2021

Dode en twee zwaargewonden bij eenzijdig verkeersongeval bij Siegerswoude

Siegerswoude - Vrijdagavond heeft er een eenzijdig verkeersongeval op de N917 bij Siegerswoude, net over de grens met Friesland, plaatsgevonden.

Bij aankomst bleek er een ernstig verkeersongeluk te zijn gebeurd. Een voertuig bleek meerdere bomen te hebben geraakt en was uiteindelijk tot stilstand gekomen tegen een boom. Een deel van het voertuig kwam in de sloot terecht. De hulpdiensten begonnen gelijk met hulpverlening.

Helaas is bij het ongeval één persoon om het leven gekomen. Het gaat om een 26-jarige man uit Rijswijk. Hij was inzittende van het voertuig en overleed ter plaatse. De bestuurder, een 31-jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats en een andere inzittende van het voertuig, een 21-jarige vrouw uit Zwolle, raakten zwaargewond. Zij zijn per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

De Verkeersongevallen Analyse (VOA) doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.