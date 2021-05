21-05-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord (Bron)

A7 bij Drachten weer open na ongeluk

Drachten - De A7 bij Drachten is weer open nadat het sinds vrijdagochtend zeven uur dicht was. Tot 20.00 uur moet er nog wel rekening worden met vertraging, omdat er tot die tijd nog één rijstrook gesloten is vanwege opruimwerkzaamheden, schrijft RTVNoord.