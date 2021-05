21-05-2021, Joey Lameris 112Groningen

Mini brandje geblust in het Sterrebos

Groningen - Vrijdagmiddag om 15:00 uur een melding van een buitenbrand in het Sterrebos in Groningen. Omstanders belden de hulpdiensten omdat ze wat rook zagen in het bos.

Ter plaatse bleek er een heel klein brandje te zijn naast een boom/bossages in het Sterrebos. De brandweer heeft het mini vuurtje snel kunnen blussen. Daarop keerden ze terug naar de kazerne.