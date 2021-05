In dit voertuig bevonden zich drie personen, allen waren donker gekleed en hadden een capuchon op. Uit onderzoek komen tot nu toe geen strafbare feiten naar voren, echter zijn die er mogelijk wel.

Ben je woonachtig in Wildervank in bovengenoemde omgeving en heb je afgelopen nacht ongewenst bezoek gehad dan hoort de politie dat graag van je.

Heb je iets gezien, of heb je toevallig camerabeelden waarop de hierboven genoemde auto en / of personen in beeld komen, dan horen ze dat graag van je.