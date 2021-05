21-05-2021, Jelte Haumersen 112Groningen & Redactie M. Nuver

Ravage groot na uitslaande brand Tolbert (Video)

Tolbert - Bij daglicht vrijdagmorgen was de ravage groot aan de Mensumaweg in Tolbert. Er was niks meer over van de woning. De bewoners waren kort geleden verhuisd aldus omstanders.

Er werd donderdagavond al snel opgeschaald naar middelbrand vanwege de grote rookontwikkeling. De hoogwerker van de stad kwam ter assistentie. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Veel mensen kwamen even kijken vrijdagmorgen.