20-05-2021, Jordi Haverdings Infoleek.nl & Jelte Haumersen

Uitslaande brand in leegstaande woning Mensumaweg Tolbert

Tolbert - Aan de Mensumaweg in Tolbert is donderdagavond om 21:05 uur brand uitgebroken in een woning. Er is forse rookontwikkeling en de brand was al snel uitslaand.

Er werd al snel opgeschaald naar middelbrand vanwege de rookontwikkeling. De hoogwerker van de stad kwam ter assistentie. Over de oorzaak is nog niet bekend. Update: Aan de Mensumaweg in Tolbert zijn we aanwezig bij een uitslaande woningbrand. Het betreft een leegstaande woning. We hebben opgeschaald naar middelbrand waar bij er een tweede voertuig en een hoogwerker ter plaatse komen. Aldus de brandweer via twitter.