20-05-2021, Michael Huising - 112Groningen.nl

Vlaamse gaai uit boom gehaald door de brandweer

Veendam - Een melding donderdagavond van een dier op hoogte bij de Wilhelminasingel in Veendam. De melding kwam om 19:20 uur binnen bij de meldkamer.

Het betrof een gewonde /verzwakte vlaamse gaai aldus een kenner. De vogel is door de brandweer uit de boom gehaald en door omstanders naar de vogelopvang in Bellingwolde gebracht. De brandweer is er voor mens en dier.