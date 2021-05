20-05-2021, Marc Dol 112Groningen & Redactie Martin Nuver

Trailer vat vlam in Stadskanaal

Stadskanaal - Een trailer is donderdagmiddag om 15:25 uur ernstig beschadigd geraakt bij een brand aan de Leerlooier in Stadskanaal.

Door nog onbekende oorzaak vatte de trailer vlam. Volgens omstanders was de brand uitslaand, maar snel onder controle. De trailer zelf kan als verloren worden beschouwd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.